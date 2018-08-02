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Вчера в пункт пропуска «Шегини» прибыл рейсовый автобус «Перемышль-Львов». В ходе проверки транспортного средства совместная смотровая группа с привлечением служебной собаки нашла в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибром 4,5 мм и 400 пачек с патронами общим количеством 100 тыс. пуль, сообщает Госпогранслужба.

Незадекларированное оружие и боеприпасы изъяты в установленном порядке и переданы государственным компетентным органам. Продолжается выяснение обстоятельств правонарушения и оценка найденных вещей.
ForUm

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