Президент Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования проведения некоторых фитосанитарных процедур». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.
Внедрение закона позволит гармонизировать украинское законодательство в сфере карантина растений с требованиями законодательства Европейского Союза.
Документом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми, в частности установлено взыскание штрафа с должностных лиц фитосанитарной лаборатории за нарушение ими законодательства Украины о карантине растений. Также внесены изменения в Закон Украины «О карантине растений» и введены новые сроки в сфере карантина растений, в частности предусмотрено проведение фитосанитарной экспертизы лабораториями любой формы собственности.
Законом также предусмотрено создание Реестра уполномоченных фитосанитарных лабораторий и Реестра выданных фитосанитарных сертификатов.
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