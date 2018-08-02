31 июля в Павлограде Днепропетровской области правоохранители остановили для проверки легковой автомобиль «ЗАЗ Таврия», в багажнике которого были обнаружены металлические элементы опор межстанционной связи. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как выяснилось, молодые люди, которые находились в автомобиле, срезали эти детали железнодорожной инфраструктуры на перегоне Павлоград-2 – Богуславский, чтобы сдать на металлолом.

Задержанные злоумышленники в возрасте 23 и 32 года нигде не работают. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас рассматривается вопрос об открытии в отношении обоих уголовного производства по ст. 185 УК (кража).

Случаи хищения элементов железнодорожной инфраструктуры, когда воры посягают на имущество хозяйства сигнализации и связи, не редкость, отметили в «Укрзализныце».

Так, 11 июля неизвестные вандалы повредили саркофаг на станции Зайцево, который защищал устройство СЦБ, разбили внутри два трансформатора, похитили основные и дополнительные обмотки. Укрзализныце был нанесен ущерб на сумму почти 13 тыс. грн.

Кроме того, 24 июля на станции Батуринская злоумышленники выкопали и вырезали 200 метров кабеля различных типов общей стоимостью более 22,2 тыс. грн, а 28 июля на перегоне Павлоград-1 - Зайцево неизвестные разбили защитный саркофаг, крышку и корпус трансформатора и похитили составляющие устройства: основные и сигнальные обмотки и ига. Ущерб от преступных действий превысил 9,3 тыс. грн.

Всего за семь месяцев 2018 года по хозяйству сигнализации и связи Приднепровской железной дороги было зафиксировано 276 случаев хищения элементов инфраструктуры. Материальный ущерб магистрали с учетом затрат на восстановление составили почти 7 млн ​​грн.

Благодаря мерам, которые работники хозяйства применяют совместно с военизированной охраной «Укрзализныци» и правоохранителями для противодействия ворам, по сравнению с аналогичным периодом 2017 количество хищений элементов инфраструктуры уменьшилась более чем 2,7 раза (в прошлом году было зафиксировано 757 таких фактов).