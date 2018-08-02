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В Овидиопольском районе продолжаются поиски мальчика, который на самодельном плоту вышел в лиман и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС Одесской области.

31 июля в 19:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в 17:30 возле с. Калаглия Овидиопольского района на самодельном плоту вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся мальчик 2007 г.р.

Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения обследовали на лодке по воде – 4000 м.кв., население и рыбаки по воде – 15500 м.кв. и по береговой линии – 5 км. Мальчика не нашли, поисковые работы продолжаются.  
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