Посольство Украины в Италии подтвердило факт ареста представителей организованной преступной группировки, которые занимались вербовкой наемников для участия в боевых действиях на Донбассе.

«В ночь на 1 августа правоохранительные органы Италии разоблачили организованную преступную группу, которая занималась вербовкой и финансированием лиц для участия в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских сил», - сообщили в дипведомстве.

Соответствующее уголовное дело было открыто в связи с направленной Посольством Украины в Италии информацией об участии итальянцев в войне на Донбассе.

Всего по этому делу, которое расследует прокуратура Генуи, проходят в качестве подозреваемых 15 человек, из которых 6 были арестованы ночью в Милане, а также на территории провинций Парма и Авеллино. Все они задержаны по обвинению в рекрутинге и участии в военном конфликте за рубежом.

Посольство и Генеральное консульство Украины в Милане держат упомянутое дело на особом контроле.