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Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, написала письмо президенту США Дональду Трампу.

Фотокопия письма опубликована в Facebook политика.

«Я прошу у вас помощи по освобождению всех украинских политзаключенных из России, потому что только вам, как лидеру самого сильного государства в мире, у которого такие ценности, как права человека, являются основополагающими, только вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать все от вас возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям», - написала Савченко.

Она отметила, что еще более 60 политзаключенных находятся на территории РФ.

Савченко заявила, что ее «оппозиционная деятельность» не понравилась Президенту Петру Порошенко, поэтому она стала политузником в Украине.

Напомним, 13 июня Савченко написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросила освободить украинских политзаключенных.
ForUm

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