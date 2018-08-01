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В Киеве госпитализировали 50 человек с инфекционными отравлениямипосле употребления шаурмы. Об этом РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

По его словам, по данным на 1 августа от отравления шаурмой в Киеве пострадали уже 50 человек.

«По состоянию на сейчас отравленных уже 50 человек. В настоящее время проводятся действия по установлению всех обстоятельств отравления. Те места, где происходила продажа, уже закрыты и не работают. Известно, что продажа шаурмы происходила территориально на станциях метро «Лесная», «Дарница», «Оболонь» и «Почтовая площадь», - рассказал он.

Напомним, в Киеве люди отравились шаурмой, купленной возле станции метро «Дарница». Ранее сообщалось о более 30 госпитализированных

По данному факту начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 
ForUm

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