В Киеве на улице Туполева участнику митинга против сноса гаражей прострелили ногу, сообщает пресс-служба столичного главка.

«Пострадавший был среди участников акции, которые перекрыли дорогу: водитель автомобиля Volkswagen выстрелил ему в ногу, предварительно – из пневматического оружия», - говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств инцидента на месте работает следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции.

Правоохранители установили, что участники перекрыли дорогу на улице Туполева, однако такие действия возмутили одного из водителей. Мужчина вышел из машины и выстрелил киевлянину в ногу. После этого он скрылся с места происшествия. Потерпевшему, у которого касательное ранение, оказали медицинскую помощь.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия для установления обстоятельств и причин конфликта. В Киеве ввели план «Перехват», поэтому все наряды полиции ориентированы на поиски автомобиля.

Событие зарегистрировано в Журнале учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации этому событию.