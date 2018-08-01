Украинские военные получили два модернизированных истребителя МиГ-29МУ1. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко.

«Два боевых самолета, которые усилят обороноспособность украинской армии, – уже в одной из воинских частей», – написал он.

По словам главы государства, истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных сил Украины. «Модернизированный до уровня МиГ-29МУ1 самолет частности получил более мощную радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации», – подчеркнул он.

Работы по совершенствованию боевого самолета выполнил Львовский государственный авиационно-ремонтный завод вместе с другими предприятиями Государственный концерн «Укроборонпром».