также в разделеОбщество
ГПУ: В деле Гандзюк нет прокурора Красножона 5
Полиция проверит возможную причастность нардепа к убийству «Сармата» 7
Минздрав: Зайцева была под действием наркотиков во время ДТП 27
Херсонскую прокуратуру забросали дымовыми шашками 31
Украинские военные получили два модернизированных истребителя 39
Полиция сообщила подробности задержания вероятных убийц «Сармата» 32
Дело о нападении на Гандзюк переквалифицировали в покушение на убийство 26
Сотрудницу Херсонского горсовета облили концентрированной серной кислотой 41
Под МВД активисты потребовали отставки Авакова 38
Геращенко: Подозреваемый в убийстве «Сармата» – экс-боец «Торнадо» 69
Денисова внесла Лимешко в свой список политзаключенных 16
Новый госадвокат Януковича отказался участвовать в судебных дебатах 30
В Грузии при участии Украины стартуют учения НАТО 18
Синоптики прогнозируют более теплый август, чем обычно 48
Экс-замкомбата «Торнадо» опознал подозреваемого в убийстве «Сармата» 51
Сотрудница Херсонского облсовета рассказала подробности нападения 40
Полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве «Сармата» 158
31 июля. Картина дня 32

58 тыс. 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Распределение мест состоялось сегодня, 1 августа, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

Соответствующая информация - кто получил бюджетные места - уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих. Так, в них напротив одного из заявлений появляется статус «Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)». Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению в 18:00 6 августа. Именно зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12:00 7 августа.

До 18 августа состоится перевода на вакантные бюджетные места.

Напомним, право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина - на эти специальности абитуриенты подали больше всего заявлений
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги