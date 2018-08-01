58 тыс. 875 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления) получили рекомендации на бюджет, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Распределение мест состоялось сегодня, 1 августа, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

Соответствующая информация - кто получил бюджетные места - уже выгружается и постепенно отражается в электронных кабинетах поступающих. Так, в них напротив одного из заявлений появляется статус «Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)». Таким поступающим надо будет выполнить требования к зачислению в 18:00 6 августа. Именно зачисление по государственному или региональному заказу проводится до 12:00 7 августа.

До 18 августа состоится перевода на вакантные бюджетные места.

Напомним, право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина - на эти специальности абитуриенты подали больше всего заявлений.