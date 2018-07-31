Число отравившихся шаурмой в Днепровском районе Киева возросло до 16 человек, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В дежурную часть Днепровского управления полиции вчера в течение дня поступили сообщения врачей из разных инфекционных отделений медицинских учреждений о госпитализации граждан с острыми кишечными инфекциями.

Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Как прокомментировал начальник управления Александр Кузьмин, следственным отделом внесены сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

«Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками», - сообщил начальник управления.

Ранее сообщалось о 5 отравившихся.