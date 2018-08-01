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В августе средняя температура выше средних многолетних  значений, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Средняя месячная температура ожидается в диапазоне 20-25°, в горных районах – 17-18°, что на 2-2,5 ° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах – до 110 мм, что в большинстве западных областей и на юге страны в пределах нормы, на остальной территории – меньше средних многолетних значений.
ForUm

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