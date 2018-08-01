В августе средняя температура выше средних многолетних значений, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.
Средняя месячная температура ожидается в диапазоне 20-25°, в горных районах – 17-18°, что на 2-2,5 ° выше средних многолетних значений.
Месячное количество осадков ожидается на уровне 28-75 мм, в Карпатах – до 110 мм, что в большинстве западных областей и на юге страны в пределах нормы, на остальной территории – меньше средних многолетних значений.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время