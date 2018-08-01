также в разделеОбщество
Сотрудницу Херсонского горсовета облили концентрированной серной кислотой 10
Под МВД активисты потребовали отставки Авакова 24
Геращенко: Подозреваемый в убийстве «Сармата» – экс-боец «Торнадо» 33
Денисова внесла Лимешко в свой список политзаключенных 13
Новый госадвокат Януковича отказался участвовать в судебных дебатах 25
Синоптики прогнозируют более теплый август, чем обычно 35
Экс-замкомбата «Торнадо» опознал подозреваемого в убийстве «Сармата» 44
Сотрудница Херсонского облсовета рассказала подробности нападения 36
Полиция задержала 5 подозреваемых в убийстве «Сармата» 145
31 июля. Картина дня 28
В Украине появились новые серии автономеров 216
Задержаны подозреваемые в убийстве ветерана АТО в Бердянске 159
За время спецоперации задержаны боле 20 пьяных водителей автобусов 16
Полиция назвала основные версии убийства «Сармата» 325
Дело о нападении на сотрудницу Херсонского горсовета переквалифицировали 25
Полиция заявляет о сокращении числа уличных преступлений на 8% 40
Расследование: Переписка судьи Подус по согласованию фальсификата для Святаша – подлинна 58
Геращенко прокомментировала скандал с поездкой детей «мажоров» в Хорватию 109

В среду, 1 августа, в Грузии стартуют многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018. По данным министерства обороны Грузии, участие в них примут около трех тысяч военнослужащих из 13 стран, сообщает DW.

В частности, в учениях Noble Partner 2018, которые продлятся до 15 августа, примут участие военные Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. Ранее США перебросили на обучение в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры «Страйкер», боевые машины пехоты «Брэдли» и пять танков «Абрамс» (M1A2). Техника была доставлена ​​морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти.

Также в учениях будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache («Апач») и UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалерийского полка сухопутных войск США в Европе, который прибыл в Грузию воздушным путем.

По данным Минобороны Грузии, в учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.

Грузия примет многонациональные учения Noble Partner в четвертый раз. «Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран НАТО и партнеров Альянса», - заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги