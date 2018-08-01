В среду, 1 августа, в Грузии стартуют многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018. По данным министерства обороны Грузии, участие в них примут около трех тысяч военнослужащих из 13 стран, сообщает DW.

В частности, в учениях Noble Partner 2018, которые продлятся до 15 августа, примут участие военные Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. Ранее США перебросили на обучение в Грузию из Европы военную технику, включая бронетранспортеры «Страйкер», боевые машины пехоты «Брэдли» и пять танков «Абрамс» (M1A2). Техника была доставлена ​​морским путем из порта Констанца в Румынии в грузинский порт Поти.

Также в учениях будут задействованы американские боевые вертолеты AH-64 Apache («Апач») и UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Всего в учениях примут участие 1170 американских военнослужащих, включая личный состав II кавалерийского полка сухопутных войск США в Европе, который прибыл в Грузию воздушным путем.

По данным Минобороны Грузии, в учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.

Грузия примет многонациональные учения Noble Partner в четвертый раз. «Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран НАТО и партнеров Альянса», - заявил глава Минобороны Грузии Леван Изория.