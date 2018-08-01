За несколько дней до начала в американском штате Вирджиния судебных слушаний по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта сторона обвинения предоставила суду несколько сотен страниц доказательств, собранных против политтехнолога.

Часть из них касается его украинского периода жизни (с 2005 по 2014 гг.), когда он работал на Партию регионов и правительство Виктора Януковича. Другая часть - финансовые документы, свидетельствующие о том, как Манафорт распоряжался средствами, полученными в этих и других проектах.

Один из важных документов - отдельное заявление следователей относительно электронных писем Манафорта, отправленных украинским политикам, американским коллегам и подрядчикам. Все они настоящие, их аутентичность доказана и не требует дополнительной экспертизы - они были восстановлены офисом спецпрокурора Роберта Мюллера из электронных ящиков Пола Манафорта.

Би-би-си изучила доказательную базу, собранную офисом спецпрокурора по делу политтехнолога, и выяснила, какому киевскому мэру Манафорт давал практические рекомендации в 2014 году, как именно он советовал обращаться с политикой антисемитизма, сколько стоили услуги нанятых команд американцев, как именно рекомендовалось отвечать Януковичу на вопросы о жене и кого политтехнолог советовал сделать послом Украины в США.

Реформа Партии регионов и рекомендации по избавлению от Януковича

Летом 2005 года, через несколько месяцев после Оранжевой революции, команда Манафорта провела всеукраинский опрос общественного мнения, о результатах и выводах которого политтехнолог написал отчет. Документ был отправлен украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.

По данным опроса, проводившегося в апреле и мае 2005 года, 60% представителей среднего и рабочего класса, 49% самых бедных слоев населения и 36% этнических русских по всей Украине верили в то, что страна движется в правильном направлении.

Основными приоритетами изменений для опрошенных были единство страны и верховенство права, они не обращали внимания на макроэкономические показатели - реприватизацию, торговую и фискальную политику - и больше концентрировались на стабилизации цен и борьбе с коррупцией.

В своих выводах Манафорт не менее десятка раз рекомендует бизнесмену любой ценой немедленно избавиться от Виктора Януковича, отмечая, что рейтинг непопулярности политика гораздо выше, чем рейтинг Партии регионов, а любая критика из его уст не будет услышана по причине неприятия его личности в целом и дискредитации его имиджа во время событий Оранжевой революции.

По данным опроса, 60% респондентов негативно относились к Януковичу, а 37% испытывали категорическкую неприязнь. 87% жителей Украины крайне негативно отнеслись к идее его возможного премьерства в 2006 году.

Манафорт настаивал: следующий лидер Партии регионов, на которого должна делаться ставка во время предвыборной кампании на парламентских выборах, не должен ассоциироваться с Януковичем или Кучмой, а в качестве потенциальных кандидатов политтехнолог рекомендует рассматривать выходцев с юга или юго-востока Украины.

Он также обращал внимание на необходимость реформ внутри самой Партии регионов, создания общей философии для всех ее членов, и предлагал несколько возможных альянсов для возвращения былых позиций во власти.

В качестве вариантов он рассматривал игру на разногласиях внутри правящей в то время «оранжевой» коалиции, отмечая, что основные политические дивиденды получает тогдашний президент Виктор Ющенко, а Юлия Тимошенко, по мнению Манафорта, занимается популяризацией собственных обещаний и, возможно, ожидает, когда разногласия между ней и президентом дойдут до крайней степени.

Политтехнолог отмечал: это вполне может быть неглупым политическим расчетом бывшего премьера, которая в случае заметных разногласий с главой государства уйдет сама или будет отправлена в отставку и провозгласит себя единственной хранительницей идей Оранжевой революции.

Среди возможных вариантов возвращения Партии регионов во власть после парламентских выборов 2006 года Манафорт рассматривал три варианта: построение миноритарной коалиции, борьба в одиночку или создание так называемой широкой коалиции, предполагающей сотрудничество с «Нашей Украиной», отмечая, что это - хотя и самый долгосрочный, но зато самый реалистичный путь к управлению страной.

Съезд Партии регионов в декабре 2005 года: расценки, услуги и рекомендации по общению с прессой

До начала съезда Партии регионов, запланированного на 3 декабря 2005 года, Манафорт и его заместитель Фил Гриффин с начала ноября обсуждали с Василием Джарты [умер в 2011году - Би-би-си], первым заместителем политисполкома партии, и бизнесменом Эдуардом Прутником, что именно потребуется для проведения съезда и предлагали соответствующий бюджет.

Так, расходы на дизайн, свет, флаги, технических консультантов и оборудование должны были составить 565 тыс. долларов. Команда стратегов, написавшая подробные тезисы, оценила расходы на печать и само проведение тренингов в 47 250 долларов.

Бюджет на тур Януковича со 120 мероприятиями, а также расходы на три специальные команды советников, транспорт, свет, звук и гонорар тур-директора, были оценены в 1 562 500 долларов.

Команда Манафорта выпустила специальное пособие для участников съезда, которое сперва отправила первому заместителю политисполкома Партии регионов Василию Джарты и бизнесмену Эдуарду Прутнику.

В нем были прописаны основы общения с прессой, поведения во время публичных мероприятий и перед камерами. Рекомендовалось не стоять на подиуме, но двигаться и призывать к действию, а также говорилось, как работать с будущим расписанием: не больше трех встреч в сутки, основные мероприятия должны назначаться на утро-день, у лидера также должно быть время на личную трапезу.

Сам он не должен был появляться на публике до мероприятия, его контакты с прессой не должны были быть спонтанными, а сводились к заранее назначенным и заготовленным интервью и пресс-конференциям.

В последующих письмах политтехнолог рекомендовал начать 8-ой съезд Партии регионов в декабре 2005 года с выступления Януковича перед шахтерами на площади перед киевским вокзалом. По мнению Манафорта, этот эмоциональный момент должен напомнить участникам о событиях Оранжевой революции 2004 года, которая, несмотря на массовые протесты, обошлась без кровопролития.

Там же, по замыслу политтехнолога, должен был состояться концерт, за телевизионную трансляцию которого должна была взяться ТРК «Украина» [ее основным акционером является холдинг СКМ Рината Ахметова - Би-би-си].

Среди представленных обвинением документов есть расписание выходов спикеров Партии регионов и черновики выступлений Анны Герман, Тараса Черновола, самого Януковича - примечательно, написанные на английском языке, а также памятка агитатору партии - о том, как вести себя с прессой, основы пропаганды, ключевые методики агитации и ключевые экономические тезисы Оранжевой революции.

На следующий день после проведения съезда Пол Манафорт получил предложение о реструктуризации партии и назначении ответственных на местах - так, за Крым должен был отвечать Дмитрий Поспелов, 34-летний автор нескольких книг об избирательных технологиях и доктор наук. Его зарплата должна была составить 5 тыс. долларов в месяц, ему также оплачивались суточные расходы в размере 50 долларов и услуги связи.

Харьковским направлением должен был заниматься политолог и автор книг Андрей Рябчук, его услуги оценивались в 7 тыс. долларов. Донецкое направление - Вячеслав Лызлов, участвовавший в 30 кампаниях. Зарплата - 4 тыс. долларов.

Кандидату наук Антону Орлову, среди особых навыков которого отмечалось знание французского языка, предлагалась такая же сумма в качестве оплаты его услуг в Херсоне. Такая же сумма была обещана кандидату, ответственному за Николаев - Павлу Голубцову. Юрию Матвееву, ответственному за проведение 20 избирательных кампаний, сулили 5 тыс. долларов за представительство Партии регионов в Одессе.

Наталья Астахова с опытом работы в пресс-службе была готова работать за 3,5 тыс. долларов в месяц. За аналогичную работу в Днепропетровске платили 4,5 тыс. долларов и рассматривали двоих кандидатов. Общие командировочные и установочные расходы на представителей - 92 500 долларов наличными.

Острые вопросы Януковичу: где жена и когда появится общественное телевидение?

Команда Манафорта активно готовилась к пресс-конференции Виктора Януковича по поводу 100 дней его президентства.

Среди ожидаемых вопросов были такие: его главные достижения за этот срок, что он думает о наступлении на свободу прессы, программа реформ и урезание субсидий для населения, оценка работы правительства Азарова и возможность увольнения министров, которые не нравятся обществу (министра образования Табачника и вице-премьера Владимира Семиноженко).

Предполагалось также, что ему может быть задан вопрос о подписании харьковских соглашений с Россией (документ также известен как пакт Януковича-Медведева) Соглашения были подписаны 21 апреля 2010 года и регламентировали снижение цены на российский газ на 30%; из газового контракта исключался пункт, предполагающий штрафные санкции за недостаточное месячное приобретение газа; договор также предполагал пролонгацию с 2017 года пребывания Черноморского флота России в Крыму на 25 лет.

Документ стал причиной многочисленных протестов и критики со стороны украинской оппозиции, назвавшей пакт противоречащим конституции Украины. 31 марта 2014 года соглашение было в одностороннем порядке расторгнуто российской Госдумой.

Вопрос: Оппозиция обвиняет вас в предательстве национальных интересов во время подписания харьковского и киевского соглашений с президентом России. Считаете ли вы, что, подписав эти договоры, Украина потеряла свой национальный суверенитет?

Ответ: Полная чушь. Харьковские соглашения были критическими для восстановления нашей экономики и начала реальных реформ. В результатеэтих соглашений мы достигли снижения цен на газ на 30%, что позволило нам закрыть наш бюджетный дефицит и достичь соответствия условиям МВФ для получения финансовой помощи. Мы продлили наше соглашение относительно расположения Черноморского флота с Россией - Япония поступила так же, продлив соглашение о нахождении американских военных баз, потому что обе пролонгации вносят стабильность в регион, улучшают отношения между странами, предлагают местному населению предсказуемый переходный период для новых рабочих мест и возможностей. В других сферах - таких как производство электроэнергии и общее развитие авиастроения, как и каждая другая страна в Европе, мы рассматриваем межгосударственные проекты, поиск региональных партнеров и экономические возможности. Все, чего мы достигли, на данном этапе укрепляет Украину как нацию.

В списке подготовленных вопросов были и каверзные: планируются ли мероприятия с участием первой леди, которая в последний раз появлялась на публике во время инаугурации? Предполагаемый ответ: «Президентский пост - авторитетная роль, но первая леди обладает еще большим авторитетом».

На вопрос об обнародовании налоговой декларации Янукович должен был ответить так: «Это длительный и гораздо более сложный процесс, чем я предполагал, но я намерен соответствовать стандартам обнародования информации и надеюсь сделать это до летних каникул».

Среди вопросов, ответы на которые так и не нашла команда Манафорта - недвижимость Януковича в Межигорье, перекрытие киевских улиц из-за движения его кортежа, а также возможная отмена указа президента Виктора Ющенко о награждении Степана Бандеры званием «Герой Украины». В списке также был вопрос о венке, который упал на Януковича во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в мае 2010 года.

Вопрос: Что вы чувствовали, когда на вас упал венок возле могилы Неизвестного солдата?

Ответ: Для меня этот день был очень эмоциональным. Я думал о мужчинах и женщинах, которые погибли во Второй мировой войне, я думал о моем друге - президенте Качиньском, который погиб на пути в Катынь, где он собирался помянуть погибших поляков. Я правда не заметил ни ветра, ни дождя. Получить удар венком по голове в тот день - это, вероятно, единственное, что не дало мне тогда заплакать.

Среди по-настоящему острых вопросов были вопросы о создании общественного телевидения и статусе русского языка на Украине.

Вопрос: Украина, наверное, единственная страна в Европе, у которой нет общественного телевидения. Появятся ли на Украине во время вашего президентского срока общественные радио и телевидение?

Ответ: Мы бы хотели иметь на Украине общественное радио и телевидение. Но я не хочу быть единственным, кто предлагает дорогостоящие новые программы в период экономических трудностей. Мы просим всех украинцев принять уменьшение количества новых рабочих мест, зарплат, пенсий, все виды личных жертв. Если государственный доход вырастет, средства оттуда будут отправлены в помощь самым незащищенным слоям населения: пенсионерам, старикам, на медицинскую помощь, образование для молодежи. Когда Украина снова поднимется - можем устроить общенациональное обсуждение относительно того, как инвестировать наш профицит бюджета в будущее Украины. Я был бы счастлив, если бы моей проблемой было то, как поступать с профицитом госбюджета.

Вопрос: Каким вы видите статус русского языка на Украине? Инициируете ли вы предоставление русскому языку статуса второго государственного?

Ответ: Много демократических стран в Европе и Северной Америке используют два и больше языков, в том числе Канада и Швейцария. Ни один украинец не должен быть дискриминирован, потому что он говорит на русском или украинском, он не должен выбирать место работы или место для жизни, основываясь на языке. Я за то, чтобы местные общины устанавливали свои стандарты. Моя общая позиция: не должно быть дискриминации.

Рекомендации по общению с Бараком Обамой во время ядерного саммита 2010 года

9 апреля 2010 года Манафорт написал письмо Виктору Януковичу относительно его поездки в Вашингтон на саммит по ядерной безопасности, обозначив три ключевые цели поездки. Главная из них - установить личные отношения с президентом США Бараком Обамой.

Политтехнолог обращает внимание на то, что у Януковича, в отличие от многих других мировых лидеров, будет 30-минутная встреча с американским президентом один на один. Он также акцентирует внимание на том, что Обама ценит личный контакт и интеллектуальную состоятельность. Во время встречи, предупреждает Манафорт, речь зайдет об отношениях с Евросоюзом и МВФ, но Янукович должен сделать акцент на своей приверженности реформам, идее сделать Украину полноправным членом Европейского сообщества и желании построить стабильную демократию.

Следующая цель - что именно тогдашний украинский президент привезет домой. Манафорт настаивает: важно показать, что Янукович - такой же мировой лидер, как и остальные собравшиеся, и он работает вместе с ними над тем, чтобы открыть Украину для новых экономических возможностей.

Третья - переговоры с руководством Международного валютного фонда, о которых политтехнолог в своей записке особо подчеркнул: вы должны оставить руководство МВФ с ощущением, что вы всецело преданны идее проведения реальных экономических реформ, а не идеям популизма предыдущего правительства.

Съемки предвыборных роликов: телеканал Интер и американские политтехнологи

Манафорт и его американский подрядчик Тед Дивайн договорились о сумме в 40 тыс. долларов ежемесячно на президентскую кампанию 2010 года и бонусе при успешности кампании в размере 40 тыс. долларов, при условии пятидневной поездки на Украину. Как вариант, Манафорт мог заплатить Дивайн-Малви 25 тыс. долларов за работу и 25 тыс. долларов бонуса в случае успеха кампании, но без личных консультаций на украинской территории.

В 2012 году, при планировании подключения СМИ к парламентской избирательной кампании, руководитель киевского офиса Манафорта Константин Килимник получил письмо американских пиар-консультантов из компании Rabin Strasber media, традиционно консультирующей демократов, в котором один из подрядчиков указывает на «успешный опыт работы во время двух предыдущих кампаний» с Дмитрием Даниловым, представляющим продакшн-компанию Coffee house post. Позднее Килимник напишет Манафорту о продуктивном дне, встречах, проведенных в офисе одной из ключевых фигур Партии регионов, Елены Бондаренко, и отметит, что Максим Денк (заместитель руководителя информационной службы телеканала «Интер»), «готов всеми силами помочь».

А российский политтехнолог Игорь Шувалов [бывший консультантом главы администрации президента времен Виктора Януковича Сергея Левочкина, курировавший в 2010-2014 годах информационную политику «Интера» - Би-би-си] предложил весь свой арсенал услуг в сфере пиара.

Теневая дипломатия Габсбургской группы: кто говорил с кем и о чем?

Согласно отчету Манафорта, в 2012-2013 годах члены так называемой «Габсбургской группы» проводили активные переговоры с ключевыми европейскими политиками - верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, тогдашним главой Еврокомисии Жозе-Мануэлем Баррозу, председателем Европарламента Мартином Шульцем - настаивая на важности сотрудничества с Украиной.

По словам Манафорта, члены Габсбургской группы неустанно трудились, чтобы сглаживать шероховатости и негативные новости об украинской политической и экономической ситуациях. Они также обсуждали с руководством Евросоюза украинские отношения с Международным валютным фондом, проводили «воспитательные» беседы с тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом, министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом и премьер-министром Италии Марио Монти.

Манафорт называет это «теневой дипломатией», утверждая, что группа продолжит свою работу с ПАСЕ и Европарламентом, чтобы те понимали ситуацию на Украине и ориентировались в политических вопросах. Манафорт также доложил: осенью 2012 года группа организовала в Париже конференцию, цель которой было донести до присутствовавших позитивный сигнал относительно украинской евроинтерграции - событие получило хорошие отзывы в основных французских медиа (Le Monde, France 24, Marianne).

Члены Габсбургской группы также планировали провести шесть проукраинских конференций в европейских столицах и в Вашингтоне, как и встречи с американским руководством на высшем уровне. Манафорт называет работу Габсбургской группы эффективной, нужной - особенно перед саммитом в Вильнюсе.

Ключевые ориентиры для Киева: антисемитизм и будущий посол Украины в США

После американских выборов 2012 года и последующей инаугурации и смены руководителей комитетов сената и палаты представителей Манафорт написал Виктору Януковичу детальную записку с объяснениями, на чем и ком нужно фокусировать внимание в отношении США - в первую очередь, обращать внимание на нанятых в то время заключенной под стражу Юлией Тимошенко профессиональных лоббистов, которые проводили активную работу с сенаторами и конгрессменами в отношении введения санкций против представителей украинского правительства.

Особенное внимание обращалось на инициативы сенатора Джона Маккейна и конгрессвумен Марси Каптур. При общении с представителями Белого дома рекомендовалось обращать вниманием на геополитический фактор, близость и давление со стороны России, на ориентиры саммита по ядерной безопасности и переговоров в Вильнюсе, энергетическую безопасность.

Особое внимание уделялось политике антисемитизма: Манафорт в своих рекомендациях Януковичу без стеснения отмечает: «Мы активно промотировали концепцию антисемитизма как часть политики (украинской) оппозиции. Мы делали это со времен заключения пакта между Объединенной Оппозицией и ГО «Свобода». Это наша ключевая стратегия в Вашингтоне, которая строится на заявлениях, появившихся еще во времена выборов в Тель-Авиве, в том числе и на тех мыслях, которые доносили еврейские лоббисты и представители правительства Израиля в Вашингтоне ключевым представителям конгресса США, которые, в свою очередь, являются еврейским лобби. У нас также есть набор инициатив, которые мы обсудили с важными членами конгресса - евреями по происхождению» [например, Эриком Кантором, лидером номер 2 в палате представителей и евреем по происхождению].

Важно, подчеркивает Манафорт, чтобы президент Янукович делал произраильские заявления, осуждал «Свободу» и антисемитские действия оппозиции.

Манафорт также отмечает, что украинская диаспора настроена категорически против Виктора Януковича, ее представители выступают с многочисленными инициативами, активны и способны собрать средства под мероприятия, направленные против тогдашнего президента Украины.

Политтехнолог отмечает, что посол Украины в США - это ключевая фигура, которая сможет контролировать и нейтрализовать диаспору, и предлагает на эту роль Анну Герман, в то время - советника президента Януковича. По словам Манафорта, ее хорошо принимали во время ее приезда на ежегодный молитвенный завтрак в Вашингтоне, к ней неплохо относятся в конгрессе и видят в ней близкого к Януковичу человека, понимающего суть вопросов, ключевых игроков и способную решать вопросы. Важную роль также должен сыграть тот факт, что она женщина - политтехнолог указывает, что назначение Герман послом может снизить градус обвинений женщин в адрес Януковича.

Манафорт также объясняет, как изменится ролевой рисунок в американском конгрессе, отмечая основных друзей, потенциальных врагов, новых нейтральных законодателей и их отношение к Украине, ключевые вопросы, которые будут обсуждаться в первую очередь и на которые Киев должен обращать внимание - Россия, ЕС, НАТО, права человека.

Политтехнолог также обращает внимание на активность нанятых им членов, которые вскоре смогут на личном уровне дать украинскому правительству Януковича позитивные оценки и провести ряд личных встреч.

BVK, IA, AG, SL, AK - кто стоит за этими инициалами?

Как следует из электронной переписки команды Манафорта и нанятых ими подрядчиков, BVK - Борис Викторович Колесников, близкий соратник Рината Ахметова, бывший народный депутат Украины нескольких созывов, вице-премьер-министр Украины по вопросам инфраструктуры, лично отвечавший за проведение чемпионата Европы по футболу 2012 года.

IA - Ирина Акимова, бывший народный депутат Украины, в 2010 году - первый заместитель главы администрации президента Украины, позднее постоянный представитель президента Украины в кабинете министров, в 2014 году была советником Януковича.

SL - Сергей Левочкин, бывший народный депутат нескольких созывов, руководитель аппарата премьер-министра Украины [кабинет Виктора Януковича - Би-би-си], в 2010-2014 годах - руководитель администрации президента Януковича. В 2014 году вошел в список самых богатых украинцев по версии журнала «Новое время», его состояние оценивалось в 258 млн долларов. По информации открытых источников, Левочкину принадлежат 20% акций компании, владеющей телеканалом «Интер».

AG - Андрей Гончарук, в разное время занимал должности министра внешнеэкономических связей, был советником премьер-министра Януковича, работал в администрациях Виктора Ющенко и Виктора Януковича, где руководил главным управлением по вопросам международных отношений.

YL - Юрий Левенец, политтехнолог, историк, на выборах 2006 и 2007 гг. проводил работу с Партией регионов, Блоком Юлии Тимошенко, секретариатом президента Ющенко. На выборах 2010 года параллельно консультировал конкурирующие штабы - Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Позднее координировал синхронизацию действий президента Януковича и Партии регионов. Умер в 2013 году.

IS - Игорь Шувалов, российский политтехнолог, консультировавший Сергея Левочкина, в 2010-2014 годах был неформальным руководителем информационной политики телеканала «Интер». В 2014 году Служба Безопасности Украины запретила Шувалову въезд на Украину.

Согласно отчетам руководителя киевского офиса Пола Манафорта Константина Килимника, все эти люди были участниками регулярных встреч с командой политтехнолога. Их также посещали советник президента Януковича Анна Герман, заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов, тогдашний директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев, заместитель главы администрации президента Януковича Олег Рафальский, представитель президента Януковича в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, советник Януковича Виталий Грамотнев, бывший заместитель главы администрации Януковича по вопросам кадровой и региональной политики Станислав Скубашевский.

Практические советы мэру Киева с инициалами VK

Спустя три месяца после расстрелов на киевском Майдане Независимости Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику многостраничную презентацию и план реструктуризации киевгорадминистрации. Она была предназначена для презентации мэру с инициалами VK.

Местные киевские выборы состоялись 25 мая 2014 года. Их выиграл Виталий Кличко.

То есть, как следует из документов, Манафорт мог консультировать Виталия Кличко и во время его мэрской предвыборной кампании, и уже в должности мэра.

По плану Манафорта, в столичной администрации должны были работать две команды: политтехнолога и самого мэра.

Первая фаза совместной работы, согласно документам, должна была продолжаться с 20 по 24 мая. 24 мая политтехнолог отправил электронное письмо с презентацией и планами на первые сто дней. Первыми шагами были обозначены работа с прессой, создание медиабазы, подготовка посланий и речи мэра, создание для него «военной комнаты», развитие кампании в соцсетях, ведение блогов и написание передовиц, план представления обновленного правительства.

Вторая фаза плана охватывала период с 26 мая по 21 июня. Она включала пресс-конференции, звонки европейским лидерам и график событий, работу с сетями.

Манафорт также предлагал мэру Киева следующие инициативы:

100-процентный возврат налога на доход, уплаченного в Киеве, в городской бюджет,

ужесточить штрафы за нарушение правил парковки,

подчинить глав районных администраций столицы мэру,

провести аудит коммунальных предприятий,

освободить и отремонтировать здание мэрии,

перенести горсовет в один из офисных центров или разместить его в одной из райадминистраций.

Что говорит Кличко?

В комментарии BBC News Украина Виталий Кличко признал, что в 2014 году компания Манафорта действительно предлагала свои консультационные услуги.

«Поскольку фамилия Манафорта была известна в этой сфере, беседы с ними велись. Они тогда подготовили некоторые презентационные - тестовые вещи», - сказал мэр Киева.

По его словам, в этих предложениях были общие моменты, «ничего такого архинового, чего мы не знали».

«Поэтому, можно сказать, что сотрудничество, которое предлагалось, закончилось, так и не начавшись», - подытожил Виталий Кличко.

Оппозиционный блок - ребрендинг 2014 года

Согласно стратегическому плану ребрендинга, представленному Манафортом в сентябре 2014 года, жители Восточной Украины не верят в легитимность правительства Яценюка и Порошенко, и выборы в Верховную раду должны заставить их поверить в то, что у них есть голоса в украинском парламенте: блок оппозиции на этом фоне может стать настоящим «чемпионом» по голосам, собранным в регионе.

Для достижения этой цели политтехнолог предлагал следующую стратегию: обрисовать четкие рамки выбора между правительственным блоком и оппозиционным; напирать на то, что для сохранения единого государства Восточная Украина должна быть представлена силой, которой доверяют в регионе; политические лидеры оппозиционного блока - люди с пониманием и связью с Восточной Украиной, именно они в Киеве и займутся восстановлением инфраструктуры и экономики региона.

Они также должны обещать избирателям немедленное окончание войны, экономическое восстановление, гуманитарную помощь и восстановление медицинской и образовательной инфраструктур. Представители оппозиционного блока должны акцентировать внимание на том, что правительство [Яценюка - Би-би-си] не в состоянии выполнить свои ключевые обещания, а оппозиция, в свою очередь, защитит украинские интересы в сфере евроинтерграции.

Манафорт, кроме понедельного плана кампании, также указывает на нужность сотрудничества с сепаратистами для ее проведения.

В октябре 2014 года Манафорт также отправил письма адресатам SL и RA, в которых описал «дорожную карту» оппозиционного блока и план ребрендинга.

Согласно его плану, представители оппозиционного блока должны были демонстрировать избирателям, что они являются их «народными голосами в Киеве». Манафорт также отмечает: нужно расширить возможности, которые предоставляет нам неумолимый паралич нынешнего правительства [Арсения Яценюка - Би-би-си] и постоянно отмечать тот эффект, который все это имеет на простых людей, одновременно отмечая, что есть и лучший путь.

Оппозиционный блок должен постоянно показывать - лучше через принятие законов - что его члены активно продвигают реформы и уделяют внимание социальной политике.

По прогнозам политтехнолога, последующие полгода станут ужасными для правительства Яценюка - влияние войны, отнимающей множество ресурсов, сокращение рабочих мест и нехватка социальных выплат, долговой кризис, грядущая холодная зима, неотвратимые стычки внутри самой коалиции, связанные с желанием получить как можно больше власти. В то же время, в Европейском союзе и в американском конгрессе произойдет смена власти - это отвлечет Запад от украинских вопросов, внимание будет сконцентрировано на внутренних проблемах. Манафорт также выделяет экономический кризис в Европе - это снизит финансовую помощь Украине.

Политтехнолог советует оппозиционному блоку отказаться от переговоров по формированию нового правительства, иначе его члены будут выглядеть лжецами и лицемерами в глазах избирателей. Нужно также отказываться от любых предложений сотрудничества с коалицией.

Манафорт советует снабжать украинских представителей элиты, бизнеса, дипломатов, представителей междунароного сообщества аналитическими записками относительно текущего состояния дел в законодательной сфере, позициях оппозиционного блока по тем или иным ключевым вопросам. Эти данные не то чтобы популистские, пишет Манафорт, но способны осуществить подачу под нужным углом. Он также расписывает, кто из представителей оппозиционного блока должен отвечать за те или иные сферы влияния.

Юрий Бойко, глава ОБ - за строительство энергетически независимой Украины; реформа налогового законодательства - Сергей Левочкин; децентрализация (с философской точки зрения с упоминанием западных примеров) - Александр Вилкул; реконструкция Донбасса - Борис Колесников, сопредседатель ОБ; украинский долговой кризис - Ирина Акимова; защита нуждающихся групп населения - Наталья Королевская, Ирина Бахтеева. Кандидатур для спикеров относительно судебной, избирательной, правительственной реформ, а также по вопросам торговой интерграции, у Манафорта не нашлось.

Он также советует регулярно проводить исследования долговой ситуации и активности в этой связи украинского правительства, провести соответствующие изменения в законодательстве, улучшить видеобазу руководства оппозиционного блока. По мнению политтехнолога, нужно активно заняться местными выборами и подобрать соответствующих кандидатов на местах.

30 октября 2017 года Манафорт добровольно сдался ФБР после того, как следователи выдвинули против него обвинения в ряде тяжких преступлений: отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и еще десяти нарушениях закона, многие из которых, как утверждает обвинение, были совершены за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Сам политтехнолог и бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа все обвинения против себя отвергает.