Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что лица, осуществляющие закупки на территории Российской Федерации, должны нести уголовную ответственность. Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает 112 Украина.

«В России – ну это просто позор. Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине», - сказал он.

Напомним, филиал акционерной компании «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС. Исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявил, что поручил приостановить закупку наградных знаков из России.