также в разделеОбщество
84-летний житель Харькова получил 12 лет за шпионаж в пользу РФ
Украинцам для визы в Канаду нужно предоставить биометрические данные 14
Горбатюк судиться с Луценко 13
Янукович нанял еще одного адвоката 9
Суд в ФРГ постановил вернуть высланную из страны украинку 39
ЕС ввел санкции против 6 компаний-строителей Керченского моста 55
Путь в 1,5 года: В Украину из Омана вернулись 15 моряков 20
Судья по делу Крысина взяла самоотвод 16
30 июля. Картина дня 65
Еще одна российская певица попала в базу «Миротворца» 75
На Донбассе задержали военных, воровавших топливо 59
В Украине разоблачили еще одну группу контрабандистов с самолетом 36
Вышел трейлер фильма «Позывной Бандерас» о разведчике АТО 118
Полиция: Гражданин РФ покупал в Украине детей для сексуальной эксплуатации 122
Установлены имена еще троих наемников «Вагнера» 27
Луценко: Деньги Януковича работают на украинскую армию 38
Польский политик назвала живущих в стране украинцев «пятой колонной» 60
Админу пиратского сайта, транслировавшего «Киборги», объявлено подозрение 20

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что лица, осуществляющие закупки на территории Российской Федерации, должны нести уголовную ответственность. Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает 112 Украина. 

«В России – ну это просто позор. Мне кажется, должна быть не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает у России такие вещи, которые могут производиться в Украине», - сказал он. 

Напомним, филиал акционерной компании «Укрзализныця» по закупкам «Центр обеспечения производства» по результатам тендера, проведенного через систему электронных государственных закупок Prozorro, заключил договор с филиалом Российской железной дороги на поставку железным дорогам Украины 96 наградных знаков «Почетный железнодорожник» из медно-никелевого сплава на сумму 181,927 тыс. российских рублей с учетом НДС. Исполняющий обязанности председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявил, что поручил приостановить закупку наградных знаков из России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги