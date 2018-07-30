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ПАО «Укрзализныця» приостановило закупку российский нагрудных значков «Почетный железнодорожник», сообщил и.о. председателя правления общества Евгений Кравцов.

«Эта закупка утром остановлена», - написал он в Facebook.

Кравцов уточнил, что соглашение о награждении знаком «Почетный железнодорожник» датируется 1993 годом.

«Мы обратились в Министерство инфраструктуры Украины с соответствующими документами, чтобы пересмотреть участие украинской стороны в этой сделке», - сообщил он.

Общество инициирует введение высшей национальной награды для работников «Укрзализныци».

Ранее стало известно, что государственная компания «Укрзализныця» заказала в РФ изготовление партии наградных знаков «Почетный железнодорожник» по 800 гривен за штуку.

 
ForUm

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