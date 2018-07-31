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Столичные полицейские проверяют информацию о заминировании помещения телеканала, расположенного по улице Дмитриевской в ​​Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По указанному адресу сразу же выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, спасатели. Проводится осмотр помещения, эвакуированы 35 человек.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных преступлений территориального управления полиции. Правовая квалификация будет предоставлена ​​после завершения осмотра.

 
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