Столичные полицейские проверяют информацию о заминировании помещения телеканала, расположенного по улице Дмитриевской в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По указанному адресу сразу же выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, спасатели. Проводится осмотр помещения, эвакуированы 35 человек.
Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении уголовных преступлений территориального управления полиции. Правовая квалификация будет предоставлена после завершения осмотра.
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