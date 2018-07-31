Вследствие выпадения осадков в виде дождя, местами очень сильного, 30 июля на территории Долинского района отмечались подтопления жилых и хозяйственных зданий, приусадебных участков, придомовых территорий.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС в Ивано-Франковской области.

Вследствие поднятия уровня воды в местном ручье было подтоплено 3 жилых дома и 3 приусадебные участки в селе Старый Мизунь Долинского района. Спасатели осуществили эвакуацию двух женщин и двух детей из подтопленных жилых домов.

Также наблюдались подтопления в селе Кропивник на улице Грушевского, где расположено 10 жилых домов. Работы по эвакуации населения не проводились. Осадки в настоящее время прекратились, вода спадает.