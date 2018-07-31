Адвокаты экс-президента Виктора Януковича во вторник покинули заседание Оболонского райсуда, в очередной раз сорвав судебные дебаты.
Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает Укринформ.
«Вынужден констатировать, что защитник Сердюк и другие (адвокаты, - ред.) самовольно оставили судебное заседание... Такими действиями защиты фактически сорваны судебные дебаты», - сказал Девятко.
В свою очередь прокурор Руслан Кравченко отметил, что «мы вынуждены ходатайствовать о привлечении государственного защитника».
Он назвал поведение адвокатов Януковича «крайне непрофессиональным».
Судьи ушли в совещательную комнату рассматривать ходатайство о привлечении государственного адвоката.
Как сообщалось, еще в апреле суд по делу о госизмене Януковича запланировал начать судебные прения, но впоследствии вернулся к допросу свидетелей.
Позднее начало судебных дебатов назначили на 30 июля, но адвокаты Януковича не пришли на заседание и суд перенес дебаты на 31 июля.
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