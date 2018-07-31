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Высланная из Нюрнберга две недели назад украинка Светлана К. может вернуться в Германию. Такое решение принял административный суд федеральной земли Бавария. Как сообщил адвокат Светланы К., Ульрих Шенвайс в понедельник, 30 июля, разрешение на возвращение касается также мужчины и девятилетней дочери Светланы К.

Суд удовлетворил обжалование высылки том, что Светлана К., родом из оккупированного  Донецка, проходит обучение как сиделка за пожилыми людьми. Курс начался в 2016 году и продолжается. Во время учебы она показала результаты выше среднего, сообщает информагентство epd.

Некоторое время в 2017 году семья Светланы К. находилась в приюте при евангелической общине пастора Куно Гаука (Kuno Hauck), который после высылки украинки 18 июля из Германии направил письмо федеральному министру внутренних дел Горсту Зеегофер (Horst Seehofer) с резкой критикой политики правительства в отношении мигрантов.

Ситуацию прокомментировали в социальной службе немецкой евангелической церкви Diakonie. Президент службы Михаэль Баммессель (Michael Bammessel) отметил, что высылка из Германии мотивированных квалифицированных мигрантов граничит с «безумием», особенно при недостатке персонала для ухода за людьми, которые в нем нуждаются.
ForUm

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