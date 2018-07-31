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За прошедшие сутки, 30 июля, боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песок, Лебединского, Павлополя, Гнутово, и Широкино, а по позициям у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120-мм и 82-мм.

За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Светлодарска и Лебединского.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, четверо ранены.
ForUm

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