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15 моряков судна Free Neptune вернулись в Украину, сообщает Департамент консульской службы МИД.

«Путь домой продолжительностью более полутора лет сопровождался активными переговорами с судовладельцем, портовыми властями и правоохранительными органами Омана», - говорится в сообщении.

Ожидаемое становится возможным при условии четких комплексных действий дипломатов, адвоката и осознания своей ответственности судовладельцем.

«Но это – о следствии, которому предшествуют причины. Одна из них – недостаточная осведомленность с историей судовладельца и правами и обязанностями сторон в соответствии с заключенным контрактом. Помощником для моряков послужит открытый МИД совместно с Профсоюзом работников морского транспорта Украины в Одессе Морской информационный центр», - подчеркнули в ведомстве.

Также МИД планирует открыть такой центр в Херсоне.

 
ForUm

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