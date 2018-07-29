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Пол Манафорт хочет, чтобы судья в США, который ведет его дело, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы относительно его политической работы в Украине.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Bloomberg.

Адвокаты Манафорта заявили в суде, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – это «неподходящие, предвзятые и неоправданно трудоемкие доказательства». 

Среди этих документов были три фотографии с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, сделанные, когда Манафорт помогал Януковичу во время предвыборной кампании. 

Прокурор в свою очередь отметил, что эти документы непосредственно показывают, как Манафорт «делал деньги». 

Ранее сообщалось, что следственная группа Роберта Мюллера представила более 300 документов, раскрывающих детали сотрудничества Пола Манафорта с украинскими Партией регионов и «Оппозиционным блоком».

Напомним, 30 октября 2017 года Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам,  в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах. 

Манафорт не признал себя виновным ни по одному обвинительному заключению. Он находится под домашним арестом и обязан носить электронный браслет. Судебное разбирательство в отношении Манафорта начнется 17 сентября, а в Вирджинии суд рассмотрит дело 10 июля.

Федеральная судья приняла решение взять под стражу Манафорта.

 
ForUm

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