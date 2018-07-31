В Затоке 43-летний житель Винницкой области во время ссоры нанес своему оппоненту телесные повреждения, от которых последний скончался на месте. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Затока возле одной из баз отдыха лежит мужчина без признаков жизни.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 34-летний житель Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что накануне между умершим и еще одним отдыхающим возле развлекательного заведения произошел конфликт. Во время ссоры 43-летний мужчина нанес несколько ударов потерпевшему, от которых последний упал на землю и потерял сознание. После чего правонарушитель сел в машину и уехал с места происшествия.

Работники скорой медицинской помощи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего.

Уже через несколько часов сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина собирался возвращаться с отдыха домой.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.