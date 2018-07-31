Парламент Македонии назначил 30 сентября датой референдума относительно названия страны, утвердив таким образом предложение правительства.

68 депутатов из 120 проголосовали за то, чтобы вопрос в бюллетене звучал так: «Поддерживаете ли вы членство в НАТО и ЕС и поддерживаете ли вы соглашение о названии [страны] между республикой Македония и Грецией?»

Перед голосованием премьер-министр страны Зоран Заев заявил репортерам, что соглашение «определит будущее республики Македония», передает Радио Свобода.

Позже депутаты поддержали законопроект о ратификации соглашения с Грецией. Этот документ вызвал сильную критику со стороны главной оппозиционной партии Македонии VMRO-DPMNE (Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство). Ее сторонники заявляли, что вопрос на референдуме нужно привязывать к членству страны в ЕС и НАТО.

«Вопрос должен быть понятным, простым. Он должен быть таким: «Вы поддерживаете или выступаете против соглашения с правительством Греции, которое предусматривает смену названия?» - заявил заместитель председателя VMRO-DPMNE Александар Николовски перед голосованием.

Спор между Скопье и Афинами берет начало с 1991 года, когда Македония мирно отошла от Югославии, объявив свою независимость под названием Республика Македония.

Греция выразила возражения против названия Македония, опасаясь территориальных претензий к ее одноименному региону.

Из-за возражений Греции Македония была принята в ООН с предварительным названием – бывшая Югославская Республика Македония.

Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летней споре между двумя странами.

Новое название Македонии – Республика Северная Македония – будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией, но македонский президент отказывается его подписывать. 26 июня Георге Иванов ветировал законопроект о переименовании страны.