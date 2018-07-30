Экс-президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняют в госизмене, подал в суд на генерального прокурора Юрия Луценко.

Соответствующий иск зарегистрирован в Печерском районном суде Киева, сообщает «Украинская правда».

Согласно данным реестра судебных заседаний, Янукович подал иск «о защите чести, достоинства и деловой репутации».

Заседание назначено на 10:00 13 сентября.

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган связывает иск Януковича с тем, что в понедельник, 30 июля, в 10.00 в Оболонском районном суде Киева начнутся судебные прения по делу о госизмене президента-беглеца.

Напомним, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 в суде зачитали обвинительный акт по делу о содействии российской власти в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Но 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе по расстрелам на Майдане, снова начал защищать Януковича по делу о госизмене.

17 июля суд перешел к судебным прениям.