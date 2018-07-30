Генеральной инспекцией Генеральной прокуратуры Украины совместно с ГСУ Службы безопасности Украины и при оперативном сопровождении УСБ Украины в Винницкой области разоблачен прокурор Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области и водитель этой же прокуратуры во время получения неправомерной выгоды. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее ловам, установлено, что прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6000 долларов США за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины.

29 июля злоумышленники задержаны непосредственно после получения неправомерной выгоды.