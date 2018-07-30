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За прошедшие сутки, 29 июля, противник 30 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя.
ForUm

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