Министр иностранных дел Павел Климкин назвал принятие в РФ закона, который провозглашает 19 апреля «Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», попыткой оправдать преступления. Об этом он сообщил в Twitter.

«Выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти оправдание сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве», – написал Климкин.

Напомним, 24 июля Госдума РФ приняла закон, которым установила «новую памятную дату России – День принятия Крыма в состав Российской империи (1783 год)».

28 июля соответствующий закон был принят Советом Федерации.

25 июля Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в которой подчеркнул, что не признает аннексию полуострова Россией.



