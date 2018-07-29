На острове Ломбок и в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 40 получили ранения, сообщает УНИАН со ссылкой на информацию властей страны.

Отмечается также, что по сообщению Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине семи километров. После первого сотрясения было зафиксировано еще около 40 подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова - города Матарам.

Больше всего пострадавших на востоке острова Ломбок, где землетрясение длилось 10 секунд - там погибли по меньшей мере восемь человек. Большинство смертельных случаев и травм вызваны падением бетонных плит.

Информация со всех частей острова все еще собирается, и количество жертв может возрасти, отметил представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

В результате землетрясения разрушены и повреждены десятки одноэтажных и многоэтажных зданий. Кроме того повреждены линии электропередач.

Землетрясение также вызвало большой оползень с горы Ринджани. На острове Бали, находящемся на западе от Ломбока, многие туристы покинули свои отели.