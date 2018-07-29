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Сегодня в Украине отмечают День сил специальных операций Вооруженных сил. 

Президент Петр Порошенко поздравил бойцов ССО. «Силы специальных операций - элита Вооруженных сил Украины. Поздравляю воинов», – написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь министр обороны Степан Полторак выразил гордость за профессионалов, служащих в ССО. «Горжусь уникальными профессионалами, которые сознательно и мотивировано служат в элитном подразделении украинской армии - Силах специальных операций. Вы выполняете важные и опасные задания, отважно и смело подходя к реализации оперативных замыслов, в частности в опасных боевых условиях. Благодарен за достигнутые вами боевые результаты. Все верят, что не существует препятствий, которые бы не смогли преодолеть военнослужащие ССО, и нет противника, перед которым они содрогнулись бы или отступили», – написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в поздравлении воинам ССО отметил, что Украина должна сделать все возможное для победы. «В борьбе с агрессором украинцы владеют одним секретным оружием – у нас нет альтернативы кроме победы. Мы боремся на своей земле, за свою Украину и будущее наших потомков! Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы победить! Об этом отмечено воинам ССО ВСУ», – сообщил он на своей странице в Facebook.

 
ForUm

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