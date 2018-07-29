В Новом Орлеане (штат Луизиана, США) произошла стрельба, в результате которой трое людей погибли, семеро получили ранения. Об этом заявил представитель городской полиции Аарон Луни, сообщает 112 Украина.
Место происшествия - 3400 блок проспекта Клейборн, примерно в трех милях от французского квартала.
Пострадавших доставили в местную больницу. На данный момент не сообщаются подробности об их состоянии.
По словам Луни, правоохранители еще собирают информацию о стрельбе.
Со своей стороны, мэр города Латойя Кантрелл заявила, что власти примут все меры, чтобы предотвратить «этот ужас» и достичь справедливости.
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