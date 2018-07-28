Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал фотографию с его поцелуем с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает «Украинская правда».

«На удивление, и это необычное для меня поведение, инициатива исходила не от меня. Также я не знал, что в Овальном кабинете присутствует фотограф. Но эта фотография передает атмосферу момента. И это фото обнародовал Трамп, не я», - сказал Юнкер.

Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию поцелуя, и написал, что «Евросоюз в лице Жан-Клода Юнкера и США в лице вашего покорного слуги любят друг друга!».