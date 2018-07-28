В Одессе 20 вооруженных мужчин захватили частное предприятие «Бетон-Одесса». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.

«Утро перестает быть спокойным. В Хмельницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами, похожими на оружие, захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса". На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого ОП», - написал он.