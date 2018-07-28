также в разделеПроисшествия
На Житомирщине обрушилась стена общежития 17
Из-за непогоды в Украине обесточен 141 населенный пункт 15
На Прикарпатье авто въехало в протестующих, перекрывших дорогу 54
На Донбассе в результате подрыва погиб военный 23
На Донетчине, спасая свою дочь, трагически погиб полицейский 73
Неизвестные бросили в лесах Закарпатья 6 нелегалов, сказав, что они уже в Венгрии 36
В Виннице столкнулись пять авто: есть жертвы 35
Украинка родила на польском заводе и попыталась убить ребенка 39
Боевики совершили 32 обстрела: один военный погиб, еще один – ранен 23
СЦКК: Обстрел фенольного завода грозит экологической катастрофой 50
В конотопском горсовете произошла массовая драка, задержали 50 человек 139
Минобороны: Самоподжог военного – попытка давления на суд 27
Затянуло в мясорубку: На мариупольском предприятии погиб работник 69
Военный поджег себя под Минобороны 86
На Запорожье молния поразила трех человек 32
Непогода наделала беды на Прикарпатье 35
Сутки на Донбассе: 24 обстрела, двое военных – ранены 15
ДТП в Черкассах: Погибшими оказались жена и сын полицейского 51

В Одессе 20 вооруженных мужчин захватили частное предприятие «Бетон-Одесса». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин.

«Утро перестает быть спокойным. В Хмельницкий отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами, похожими на оружие, захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса". На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого ОП», - написал он.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги