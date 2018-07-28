Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение об аресте обвиняющегося по делу о разгоне акций протестов 1 марта 2008 года второго президента Армении Роберта Кочаряна, сообщают Новости Армении.
Данное решение принято судьей Ваче Маргаряном, который удовлетворил соответствующее ходатайство органа предварительного следствия.
Роберт Кочарян 26 июля явился в Специальную следственную службу на допрос по делу 1 марта. Позднее второму президенту Армении было предъявлено обвинение по 1 части статьи 300.1 Уголовного кодекса Армении, согласно которой он обвиняется в свержении конституционного строя в Армении.
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