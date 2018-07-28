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В Киеве начался крестный ход представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«От Владимирского собора отправилась колонна участников Хода за единую поместную церковь, которую сопровождают правоохранители. Общественный порядок - под пристальным контролем всех профильных служб. Сотрудники полиции диалога предоставляют верующим информационную помощь», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Киеве полиция усилила меры безопасности для обеспечения общественного порядка в ходе мероприятий в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси.

27 июля состоялся крестный ход представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.


 
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