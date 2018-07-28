также в разделеСпорт
ФФУ продлила контракт с Шевченко 39
Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе 119
Чтобы прозвучал в Москве украинский гимн: Кличко пожелал победы Усику 68
Усик и Гассиев показали одинаковый вес перед боем 105
Букмекеры дали прогноз на бой Усик - Гассиев 143
Сборная Франции стала чемпионом мира 63
Россиянина отстранили от должности президента ФИДЕ 56
Хорватия впервые в истории выходит в финал ЧМ 40
Ярмоленко сменил клуб 47
Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» 38
«Заплачу сам»: Вукоевич призвал не политизировать его высказывания в поддержку Украины 120
Хорватский футбольный союз после скандального видео отстранил Вукоевича 201
ФФУ вступилась перед ФИФА за выкрикнувшего «Слава Украине» Виду 81
Холодницкий сообщил об 11 подозреваемых по делам о договорных матчах 41
Украинец установил мировой рекорд в плавании баттерфляем 47
«Милан» на 2 года отстранили от участия в еврокубках 85
Началась вторая волна обысков по делам о договорных матчах 70
Срна уже нашел новый клуб 62

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) включила Украину в группу А, в которую входят страны с наиболее высоким риском употребления допинга.  Об этом заявил президент организации Себастьян Коу, сообщает официальный сайт легкоатлетической федерации.

«Список  четырех федераций-членов (Кения, Эфиопия, Беларусь, Украина) будет сложен в категорию А, в которую войдут те федерации-члены, которые наиболее подвержены риску допинга. Национальным сборным и отдельным спортсменам из этих федераций придется пройти не менее трех внеконкурсных допинг-тестов за десять месяцев до чемпионатов мира или Олимпийских игр», - говорится в сообщении на сайте федерации, передает УНИАН.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2019 года пройдет в Катаре.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020-м году в столице Японии Токио.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги