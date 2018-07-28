Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) включила Украину в группу А, в которую входят страны с наиболее высоким риском употребления допинга. Об этом заявил президент организации Себастьян Коу, сообщает официальный сайт легкоатлетической федерации.

«Список четырех федераций-членов (Кения, Эфиопия, Беларусь, Украина) будет сложен в категорию А, в которую войдут те федерации-члены, которые наиболее подвержены риску допинга. Национальным сборным и отдельным спортсменам из этих федераций придется пройти не менее трех внеконкурсных допинг-тестов за десять месяцев до чемпионатов мира или Олимпийских игр», - говорится в сообщении на сайте федерации, передает УНИАН.

Чемпионат мира по легкой атлетике 2019 года пройдет в Катаре.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020-м году в столице Японии Токио.