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Сегодня, 28 июля, в большинстве областей Украины ожидаются грозы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные  Укргидрометцентра. 

«28 июля в Украине, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Крое того, в Киевской области ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Киеве 28 июля – грозы.

 
ForUm

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