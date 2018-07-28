Сегодня, 28 июля, в большинстве областей Украины ожидаются грозы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«28 июля в Украине, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с», – говорится в сообщении.
Крое того, в Киевской области ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Киеве 28 июля – грозы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время