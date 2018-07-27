Сегодня, 27 июля, около 01:00 в селе Стецева на дороге регионального значения сообщением Снятин-Городенка 24-летний водитель из соседнего села въехал в группу протестующих, которые вторые сутки перекрывают движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.



Отмечается, что парень управлял автомобилем марки «Опель Вектра» с государственным номерным знаком республики Польша.

«Двигаясь в пределах населенного пункта по кольцевой развязке в направлении Снятина из с. Подвысокое Снятинского района, допустил наезд на пешеходов 1996 г.р., 1969 г.р. 1973 г.р., жителей села Стецева, которые препятствовали проезду», - говорится в сообщении.

Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в больницу с ссадинами и ушибами.

После проведенного осмотра медиками пострадавшие от госпитализации отказались и отпущены домой.

Водитель, по результатам проведенного медосвидетельствования – трезвый. Транспортное средство изъято и помещено на территории местного отделения полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

По факту перекрытия и частичного перекрытия дорожного движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия)