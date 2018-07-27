также в разделеПроисшествия
На Донбассе в результате подрыва погиб военный 16
На Донетчине, спасая свою дочь, трагически погиб полицейский 33
Неизвестные бросили в лесах Закарпатья 6 нелегалов, сказав, что они уже в Венгрии 28
В Виннице столкнулись пять авто: есть жертвы 33
Украинка родила на польском заводе и попыталась убить ребенка 39
Боевики совершили 32 обстрела: один военный погиб, еще один – ранен 23
СЦКК: Обстрел фенольного завода грозит экологической катастрофой 48
В конотопском горсовете произошла массовая драка, задержали 50 человек 103
Минобороны: Самоподжог военного – попытка давления на суд 27
Затянуло в мясорубку: На мариупольском предприятии погиб работник 66
Военный поджег себя под Минобороны 84
На Запорожье молния поразила трех человек 30
Непогода наделала беды на Прикарпатье 35
Сутки на Донбассе: 24 обстрела, двое военных – ранены 15
ДТП в Черкассах: Погибшими оказались жена и сын полицейского 50
Боевики увеличили число обстрелов, но обошлось без потерь 17
Херсонский судья, пропавший в апреле, найден мертвым 72
В Черкассах из-за BMW погибли мать и 6-летний ребенок 87

Сегодня, 27 июля, около 01:00 в селе Стецева на дороге регионального значения сообщением Снятин-Городенка 24-летний водитель из соседнего села въехал в группу протестующих, которые вторые сутки перекрывают движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Отмечается, что парень управлял  автомобилем марки «Опель Вектра» с государственным номерным знаком республики Польша.

«Двигаясь в пределах населенного пункта по кольцевой развязке в направлении Снятина из с. Подвысокое Снятинского района, допустил наезд на пешеходов 1996 г.р., 1969 г.р. 1973 г.р., жителей села Стецева, которые препятствовали проезду», - говорится в сообщении.

Пострадавшие получили телесные повреждения и были доставлены в больницу с ссадинами и ушибами.

После проведенного осмотра медиками пострадавшие от госпитализации отказались и отпущены домой.

Водитель, по результатам проведенного медосвидетельствования – трезвый. Транспортное средство изъято и помещено на территории местного отделения полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

По факту перекрытия и частичного перекрытия дорожного движения на указанном отрезке дороги начато уголовное производство по признакам правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия)
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги