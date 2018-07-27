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В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции.

В течение текущих суток, от 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня.

«Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединский, Гнутово, Павлополь и Широкино», - говорится в сводке.
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