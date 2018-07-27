Правоохранители начали расследование факта загрязнения 240 кв. м территории парка «Снопкивский» во Львове. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
«На основании материалов Государственной экологической инспекции во Львовской области 26 июля прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту загрязнения земель вблизи улиц Зеленая-Липовая Аллея во Львове на территории парка «Снопкивский» по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 239 УК Украины (загрязнение и порча земель)», - говорится в сообщении.
Установлено, что на этой территории, площадью 240 кв. м, правонарушители организовали несанкционированную свалку бытового и строительного мусора, чем нанесли ущерб окружающей среде на сумму 110,7 млн грн.
В настоящее время в зарегистрированном уголовном производстве продолжается досудебное расследование, которое поручено осуществлять следователям Нацполиции.
Согласно действующему законодательству, в случае доказательства вины, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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