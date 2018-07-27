Виновник ДТП, который оставил умирать двух сбитых пешеходов, приговорен к 9 годам заключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Судом мужчина признан виновным в совершении смертельного ДТП и оставлении без помощи пострадавших (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Кроме того, по решению суда его на 3 года лишили права управлять транспортными средствами.

Установлено, что ночью в июне прошлого года 27-летний водитель неисправного «ВАЗ-21074» по автодороге Овидиополь-Петродолинское сбил двух пешеходов на краю проезжей части.

От полученных повреждений 20-летний и 15-летний парни погибли на месте преступления.

Совершив ДТП, водитель скрылся с места преступления и оставил пешеходов в беспомощном состоянии, хотя мог оказать им помощь.

Результаты экспертизы показали наличие алкоголя в крови этого человека.