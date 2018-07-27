Четверо участников драки, произошедшей во время сессии Конотопского горсовета, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Полиция будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Другие 42 активные участники столкновений пока дают свои объяснения следователям.

Напомним, 26 июля в Конотопе состоялась очередная, 26-я, сессия городского совета, на которой рассматривались несколько актуальных для города вопросов. В течение сессии произошли многочисленные конфликты и словесные перепалки между присутствующими политическими оппонентами. В ходе этих столкновений произошла драка, в которой сотрудники полиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, фактически стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы те не нанесли друг другу и присутствующим гражданским лицам многочисленных телесных повреждений.

Вследствие этих столкновений есть 12 пострадавших полицейских и 9 гражданских лиц, из которых 1 депутат и 1 журналист. В полицию поступило 39 обращений, все они внесены в Единый учет.

«Продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия. Все нарушители доставлены в Конотопский отдел полиции, опрошены, сфотографированы. Четыре человека задержаны в порядке ст.208 УПК, сегодня им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, и мы будем ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, - отметил и.о. начальника ГУНП в Сумской области Олег Григоров. - Круг участников событий по мере следствия будет расширяться. И по мере получения доказательств будет обоюдная ответственность в отношении одной и другой стороны, независимо от любой политической ангажированности, и каждый участник конфликта, совершивший противоправные действия, будет отвечать согласно действующему законодательству».

В полиции уже начато несколько уголовных производств, объединенных в одно по признакам ч. 4 ст. 296 (совершение групповых хулиганских действий с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений работникам полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой) УК Украины.