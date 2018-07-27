В пятницу, 27 июля, около 9:00 на улице Лебединского в Виннице столкнулись три легковушки, бус и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

В результате аварии трое травмированных, один из которых в тяжелом состоянии, каретами скорой помощи доставлены в городскую больницу.

Предварительно установлено, что 30-летний житель Винницы, управляя автомобиля BMW, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo и грузовиком MAN.

В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель BMW, водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro.

В больнице во время оказания медицинской помощи водитель BMW умер.

У 49-летнего водителя Opel Vivaro врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и тупую травму живота. У его пассажира – 31-летнего сына – травмы головы, ушиб грудной клетки и позвоночника.

На месте масштабной аварии работают усиленные следственно-оперативные группы полиции, устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей.

Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.