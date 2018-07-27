Около 5 тысяч правоохранителей обеспечивают общественный порядок по случаю 1030-летия Крещения Руси, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сегодня, 27 июля, в Киеве состоится Крестный ход, который начнется с торжественного молебна на Владимирской горке. Далее верующие отправятся по маршруту: улица Трехсвятительская – площадь Европейская – улица Грушевского – Киево-Печерская лавра.

«Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы», - отметил начальник столичного управления полиции Андрей Крищенко.

На Владимирскую горку продолжают прибывать верующие. На фильтрационных пунктах правоохранители проверяют вещи, предоставляют участникам мероприятия необходимую информацию, а также проводят профилактическую работу, направленную на предупреждение правонарушений.