В Украинском Гидрометцентре заявили, что 25 июля в Киеве не было зафиксировано трехмесячной нормы осадков, а только полумесячная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

«По моим данным, выпало полмесячной нормы, не трехмесячная. Даже не достигло значений стихийного гидрометеорологического явления – буквально 5 миллиметров не хватило», - сообщили в Гидрометцентре.



Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 25 июля за несколько часов стихии в Киеве выпала трехмесячная норма осадков.

В столице из-за сильных ливней и шквалов произошло падение деревьев, бигбордов, подтопление автодорог и переходов. Частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.