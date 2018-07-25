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В Киеве из-за сильных ливней и шквалов произошло падений деревьев, бигбордов, подтопления автодорог, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Спасатели продолжают откачку воды на ул. Шутова, 1, где затоплены помещения Соломенского суда, на ул. Довнар-Запольского, где 2 дерева упали на проезжую часть дороги, завершены аварийные работы – спасатели освободили проезжую часть от поваленных деревьев; на пр. Победы, 53 убран билборд, который упал на автомобиль.

В Шевченковском районе по ул. Ванды Василевской произошло падение дерева и подтопление переходов к станциям метро «Политехнический институт» и «Шулявская».

В Соломенском районе по ул. Выборгская произошло падение дерева, подтопление здания Соломенского суда и подъезда дома по ул. В. Гетьмана, 26б.

По ул. Дегтяревская произошло падение дерева, по проспекту Победы произошло падение бигборда и подтопления автодороги вблизи станции метро «Дорогожичи».

В Святошинском районе по ул. Боголюбова, 8 произошло подтопление ветеринарной клиники.

Местными органами власти совместно с ГосЧС принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

 
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