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Сотрудник Мирноградского отделения полиции, находясь в отпуске на побережье водоема, спасал свою дочь, которую на матрасе унесло далеко от берега. Не рассчитав сил, полицейский утонул, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

48-летний Олег Ковалев посвятил службе в органах внутренних дел 15 лет жизни. С начала служебного пути и до последнего вздоха работал участковым в Мирноградском  отделении полиции.

У офицера полиции остались жена и двое детей.

Руководство и личный состав полиции Донетчины выражает искренние соболезнования семье Олега Ковалева и скорбит вместе с ними.
 
ForUm

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