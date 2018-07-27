Прокуратура Автономной Республики Крым идентифицировала более 9 тысяч правоохранителей, которые совершили государственную измену, перейдя на сторону РФ во время оккупации Крыма.

Об этом заявил первый заместитель прокурора АР Крым Николай Иванец, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Следственным управлением прокуратуры Автономной Республики Крым осуществляется досудебное расследование по 123 уголовным производствам по фактам совершения государственной измены. В ходе досудебного расследования установлена штатная численность 18 правоохранительных органов, работавших на территории Автономной Республики Крым и в Севастополе до оккупации полуострова, которая составляет около 18 600 человек», - сказал Иванец.

Он подчеркнул, что благодаря следственному отделу прокуратуры автономии установлены полные идентификационные данные о более 9 тыс. человек.

«Сбор доказательств осуществляется преимущественно следователями прокуратуры. Сегодня мы имеем соответствующие реестры, содержащие необходимую информацию о более 4 тыс. человек из числа правоохранителей», - сообщил первый зампрокурора.

Он отметил необходимость улучшения сотрудничества с сотрудниками Службы безопасности Украины в части установления лиц, перешедших на работу в незаконно созданные органы оккупационной власти и совершивших государственную измену.

По словам Иванца, также это касается и Государственной пограничной службы по вопросам пересечения гражданами государственной границы Украины и административной границы с Крымом.

«Более слаженная работа правоохранительных органов способствовала бы эффективному расследованию преступлений, совершенных против основ национальной безопасности Украины и наказанию виновных», - резюмировал Иванец.