Оперативники Управления уголовного розыска полиции Луганской области совместно с оперативниками Попаснянского отдела полиции разоблачили и задержали 40-летнего жителя города Должанск (бывший Свердловск), который находился в розыске как боевик НВФ «ЛНР». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Мужчина рассказал полицейским, что в феврале 2015 года из-за отсутствия денег вступил в ряды батальона «Рим» на должность дежурного комендатуры. На дежурство мужчина заступал в камуфлированной одежде с автоматом Калашникова.

В обязанности задержанного входили прием обращений граждан и направление патрулей боевиков на вызовы.

Во время службы мужчина неоднократно был свидетелем того, как «полицейские ЛНР» доставляли «правонарушителей» в комендатуру, где били, требовали деньги, «отжимали» автотранспорт, квартиры и дома. За свою работу он получал зарплату в размере 7 тыс. российских рублей.

Во время пребывания в рядах «ЛНР» задержанный также сопровождал грузовики с оружием от границы с РФ в базу батальона боевиков.

В начале апреля 2015 мужчина перестал выходить на «дежурство» из-за конфликта с руководством батальона.

Информация по данному факту внесена в Едрей по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».